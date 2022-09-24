الصفحة الرئيسية
0
السبت 24 أيلول 2022 ساعة 18:49

قاليباف: جميع اعداء الثورة اتحدوا لمناوأة الجمهورية الاسلامية

قاليباف: جميع اعداء الثورة اتحدوا لمناوأة الجمهورية الاسلامية
وخلال استقباله جمعا من المضحين بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس (الحرب التي شنها صدام على ايران 1980-1988) قال قاليباف: ما لا شك فيه فان عزة وشرف ايران مدين للامام الخميني (رض) والمضحين، فالامام الراحل لم يتكلم الا لوجه الله ولم يتخذ خطوة الا في سبيل الله ، وهذا الرجل الرباني استطاع تغيير جميع المجتمع وينظم جبهة الحق واحيى مجددا الاسلام في ذروة غربة الدين في العالم.

وتطرق رئيس البرلمان الايراني الى تعزيز الثقافة الشعبية وتضامن جميع فئات الشعب اثناء فترة الدفاع المقدس، مضيفا: اذا كانت القوات المسلحة الايرانية في الوقت الحاضر تعد ضمن افضل عشرة جيوش في العالم واثارت القدرات العسكرية الايرانية غضب الاعداء، فبسبب عقيدة وثقافة الدفاع المقدس والتي هي حاليا ركائز القدرات العسكرية للجمهورية الاسلامية.

وتطرق قاليباف الى الاحداث الاخيرة في البلاد قائلا: ان جميع اعداء الثورة اليوم اتحدوا بالرغم من خلافاتهم بغية مناوأة الجمهورية الاسلامية الايرانية، هذه الثورة تقف في جبهة الحق وتعارض هيمنة المستكبرين والكيان الصهيوني، اذ ان الاستقلال له ثمنه.

واردف يقول: خلال العقدين الاخيرين اذا كانت هناك دولة مثل ايران تواجه الحظر في جميع المجالات، فان كيانها كان سيتلاشى، لكن مقاومتنا تمضي قدما الى الامام اليوم بسبب عظمة ثقافة التضحية والشهادة والايمان بالسنن الالهية والاعتماد على الشعب والثقافة الدينية وأهل البيت عليهم السلام.

واختتم رئيس مجلس الشورى الاسلامي قائلا: ان مسؤوليتنا اليوم تكمن في صيانة واتباع ثقافة الدفاع المقدس، واولويتنا يجب ان تكون الوحدة.
رقم : 1015984
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيس الجمهورية يقرع جرس بدء العام الدراسي الجديد في ايران
رئيس الجمهورية يقرع جرس بدء العام الدراسي الجديد في ايران
ما بعد احداث نابلس .. الدروس المستفادة
ما بعد احداث نابلس .. الدروس المستفادة
24 أيلول 2022
نهر "الفرات" وشقيقه "دجلة" يصارعان الموت!
نهر "الفرات" وشقيقه "دجلة" يصارعان الموت!
24 أيلول 2022
العمليات الفلسطينية الفردية تخلق رعبا داخل الاوساط الصهيونية
العمليات الفلسطينية الفردية تخلق رعبا داخل الاوساط الصهيونية
24 أيلول 2022
الرئيس الايراني يحظى باستقبال شعبي بعد عودته من نيويورك
الرئيس الايراني يحظى باستقبال شعبي بعد عودته من نيويورك
24 أيلول 2022
إيران تدين أي عداء وتمييز ضد الأقليات الدينية وخاصة المسلمين
إيران تدين أي عداء وتمييز ضد الأقليات الدينية وخاصة المسلمين
23 أيلول 2022
الإعلام الأمريكي وتحدي الرئيس الإيراني في نيويورك... الهولوكوست والرد الإيراني بالغ الذکاء
الإعلام الأمريكي وتحدي الرئيس الإيراني في نيويورك... الهولوكوست والرد الإيراني بالغ الذکاء
23 أيلول 2022
نابلس على صفيح ساخن.. إلى أين تتجه الأحداث في الضفة الغربية؟
نابلس على صفيح ساخن.. إلى أين تتجه الأحداث في الضفة الغربية؟
23 أيلول 2022
مفرزات لقاء أردوغان ولابيد في نيويورك على الشعب الفلسطينيّ؟
مفرزات لقاء أردوغان ولابيد في نيويورك على الشعب الفلسطينيّ؟
23 أيلول 2022
قائد الثورة: رسالة الشهداء هي أن الصمود أمام شياطين القوة توصل إلى الانتصار
قائد الثورة: رسالة الشهداء هي أن الصمود أمام شياطين القوة توصل إلى الانتصار
23 أيلول 2022
الإعلام الأمريكي وتحدي الرئيس الإيراني في نيويورك... الهولوكوست والرد الإيراني بالغ الذکاء
الإعلام الأمريكي وتحدي الرئيس الإيراني في نيويورك... الهولوكوست والرد الإيراني بالغ الذکاء
22 أيلول 2022
عرض قدرات قوات الدفاع الجوي الايراني
عرض قدرات قوات الدفاع الجوي الايراني
22 أيلول 2022
المشهد الاقتصادي في الداخل الصهيوني.. واحدة من كل خمس عائلات تحت عتبة الفقر
المشهد الاقتصادي في الداخل الصهيوني.. واحدة من كل خمس عائلات تحت عتبة الفقر
22 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نابلس على صفيح ساخن.. إلى أين تتجه الأحداث في الضفة الغربية؟
الإعلام الأمريكي وتحدي الرئيس الإيراني في نيويورك... الهولوكوست والرد الإيراني بالغ الذکاء
الولايات المتحدة وسوريا.. محاولات لتجميع جيش الإرهابيين
الاستثمار الغربي في الشمال السوري... ما هي الأهداف والنتائج المنتظرة؟