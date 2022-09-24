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السبت 24 أيلول 2022 ساعة 19:39

ازاحة الستار عن الطائرة المسيرة الايرانية الجديدة "بهروز"

ازاحة الستار عن الطائرة المسيرة الايرانية الجديدة "بهروز"
وتعتبر الطائرة المسيرة بهروز طائرة تدريبية يمكن تطويرها لتصبح طائرة قتالية متعددة المهام. ويمكن الاستفادة من هذه الطائرة المسيرة في مهام تجسسية قصيرة المدى ومتوسطة المدى، بالاضافة الى استخدامها لاستهداف اهداف بطيئة الحركة، ومراقبة الحدود، البحث والامداد، مراقبة الغابات، وتقييم اضرار الكوارث الطبيعية.

ويبلغ طول هذه الطائرة المسيرة 2/30 مترا وعرض الاجنحة 4/50 مترا وارتفاعها 1/2 مترا ، وهي قادرة على التحليق حتى ارتفاع 12 الف قدم وبسرعة 210 كيلومتر في الساعة . ويبلغ مدى هذه الطائرة 200 كيلومتر وبمدة تحليق متواصل يبلغ 6 ساعات.

ويبلغ وزن الطائرة 65 كيلومترا وهي قادرة على حمل 22 كيلوغراما من الاسلحة.

وقد ازيح الستار لاول مرة عن هذه الطائرة اليوم السبت في اليوم الاول من افتتاح معرض الاقتدار الجوي للقوات الجوية للجيش الايراني في غرب طهران.
رقم : 1015991
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