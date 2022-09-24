حرس الثورة الاسلامية يدك مقر زمرة 'كوملة' الإرهابية في كردستان العراق

وبحسب وكالة "تسنيم"، فانه واثر وصول فرق مسلحة وكمية كبيرة من الأسلحة من قبل زمرة كوملة الإرهابية إلى المدن الحدودية للبلاد لإحداث حالة من الفوضى واعمال الشغب البلاد، دكّ الحرس الثوري، عصر اليوم مقرات هذه المجموعات الارهابية في كردستان العراق .



وتم في هذه العملية استهداف مقرات هذه المجموعات الإرهابية من قبل وحدات مدفعية الحرس الثوري.



وسيتم الإعلان عن العدد الدقيق للخسائر والأضرار التي لحقت بالجماعات الإرهابية في وقت لاحق.



ونقلت وسائل اعلامية في منطقة كردستان العراق مشاهد تظهر أثار القصف الذي طال مواقع الجماعات الارهابية..