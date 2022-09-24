العميد صباحي فرد: قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني هي الاقوى في المنطقة

وأشار العميد علي رضا صباحي فرد الى التطورات التي حققتها قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني، وقال: لقد بلغت قوة الدفاع الجوي مكانة اليوم، وضمن زيادة قوتها الردعية، فإن تلبي احتياجاتها الميدانية في مجال السلاح والمنظومات.



ولفت العميد صباحي فرد، الى انه في المسيرات الاخيرة للقوات المسلحة تم استعراض الانجازات والقدرات الجديدة لقوة الدفاع الجوي والقوات المسلحة.



وتطرق الى رقي المستوى الدفاعي والتجهيزي لقوة الدفاع الجوي خلال السنتين الاخيرتين، وقال: ان قوة الدفاع الجوي مجهزة اليوم بأحدث التقنيات العالمية، وتعد الاقوى في المنطقة، ويدرك اعداؤنا هذا الموضوع. واليوم فإن قوة الدفاع الجوي ليست بحاجة في مجال الى الخارج. في حين اننا كنا بحاجة الى الاجانب في ادنى معداتنا ابان العهد البائد