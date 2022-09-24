اليمن.. 98 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة خلال الساعات الماضية

اسلام تايمز (اليمن) - أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة مساء اليوم السبت، رصد 98 خرقا لقوى العدوان على اليمن في جبهات المحافظة خلال الـ24ساعة الماضية.