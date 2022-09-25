عبد اللهيان: على واشنطن أن تظهر ما تدعيه من رغبة وحسن نية

اسلام تايمز (ايران) - لفت وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى أنه في الآونة الأخيرة أعلن الجانب الأميركي أن لديه الرغبة وحسن النية للتوصل إلى اتفاق مع إيران.