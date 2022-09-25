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الأحد 25 أيلول 2022 ساعة 09:19
مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية عند حائط البراق
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1016045
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