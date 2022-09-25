الإيطاليون ينتخبون برلمانهم الجديد



وعند الساعة الـ5 صباحا بتوقيت غرينيتش، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، حيث كان الناخبون يقفون في صفوف انتظار للإدلاء بأصواتهم، فيما ستبقى المراكز مفتوحة حتى الساعة التاسعة مساء، على أن تصدر فور إغلاقها أولى استطلاعات الرأي التي ستعكس صورة واضحة للنتائج.

وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه "من المرجح أن تتولى جورجيا ميلوني (45 عاما) رئاسة حكومة ائتلافية تكون الهيمنة فيها لليمين "المتطرف" على حساب اليمين التقليدي، إذ سيشكل ذلك زلزالا حقيقيا في إيطاليا، إحدى الدول المؤسسة لأوروبا وثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو، إنما كذلك في الاتحاد الأوروبي الذي سيضطر إلى التعامل مع السياسية المقربة من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان".