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الأحد 25 أيلول 2022 ساعة 10:52

تشاووش أوغلو: أردوغان يريد عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي

تشاووش أوغلو: أردوغان يريد عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي
وخلال زيارته القنصلية العامة التركية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، صرح مولود تشاووش أوغلو بأن "تركيا تبذل جهودا حثيثة من أجل إنهاء الحرب الروسية ـ الأوكرانية، ولم تفقد الأمل على الرغم من ابتعاد الطرفين عن الحل".
وقال وزير الخارجية التركي: "الهدف الأساسي لرئيسنا هو الجمع بين السيدين بوتين، وزيلينسكي، ومن الضروري اتخاذ خطوات لزيادة الثقة في هذا الإطار لحل العملية السياسية، وقد أدينا دورا مهمًا في قضية تبادل الأسرى أخيرا"، مشيرا إلى أن "الدور الذي قامت به تركيا في أزمة تصدير الحبوب أحدث انفراجة في العالم، وساهم في خفض أسعار الحبوب لأول مرة منذ أزمة عام 2008".
جدير بالذكر أنه في 22 يوليو الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.
رقم : 1016065
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