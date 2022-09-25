نصار زار بعلبك: أهمية السياحة في ببيوت الضيافة بدل فنادق 5 نجوم



بعد كلمة لرئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق عدد فيها الاماكن السياحية والدينية، مطالبا بانصاف المدينة وبما يليق بها ومكانتها والسماح بالاستثمار السياحي.

الوزير نصار أكد على دور مدينة بعلبك ومكانتها السياحية والدينية، مشيرا الى ان بعلبك ينقصها بعض المقومات السياحية وهذه مسألة حيوية جدا، ولأن هناك صعوبة بإن يمضي السائح يومه الكامل في المدينة.

وطالب بتشكيل لجنة من البلدية والاتحاد للعمل بالتعاون مع التنظيم المدني من أجل فك شيفرة عوامل الاستثمار السياحي في المدينة.

ورأى ان أهمية السياحة اليوم تكمن ببيوت الضيافة بدل الفنادق خمس نجوم، وفي لبنان اليوم 140 بيت ضيافة وأسننا نقابة لبيوت الضيافةواطلقنا عمليات الاستثمار، ووجود النقابة مهم جدا لمساعدة وتطوير القطاع.

كما تعهد نصار بإصدار ترخيص استثنائي لمنزل نقابي يكون منطلقا للترويج والتسويق السياحي وهذا يشكل قيمة مضافة.

ثم جال نصار والوفد المرافق في قلعة بعلبك على المدرجات والهياكل الاثرية.