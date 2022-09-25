إحباط محاولة أوكرانية للهجوم بمسيّرات مفخخة على محطة زابورجيه

اسلام تايمز (اوكرانيا) - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن إحباط محاولات القوات الأوكرانية لضرب أرض محطة زابوروجيه للطاقة الذرية بـ8 مسيرات مفخخة، موضحة أن كل المسيرات أسقطت خارج أرض المحظة.