وصول ناجيين اثنين من مركب الموت الغارق

اسلام تايمز (لبنان) - وصل زين حمد زوجته دعاء المولى إلى المعبر الحدودي في منطقة العريضة بين لبنان وسوريا، ممن نجوا من مركب الموت الغارق قبالة ساحل طرطوس السورية، وهما من منطقة التبانة بطرابلس.