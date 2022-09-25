طهران تستدعي سفيري بريطانيا والنرويج

اسلام تايمز (ايران) - استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير بريطانيا في طهران على خلفية استضافة بريطانيا قنوات ناطقة باللغة الفارسية، معتبرة أن استضافة لندن لقنوات معادية تدخلا في شؤونها الداخلية ومحاولة لانتهاك سيادتها.