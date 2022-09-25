الشيخ قاووق: تدخلات السفارات بالاستحقاق الرئاسي نذير شؤم للبنان

اسلام تايمز (لبنان) - رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أنه لولا المقاومة لكان العدو الإسرائيلي ومن معه قد استخرجوا النفط والغاز ولم ينتظروا أحداً، وما كان أحد يعبأ بلبنان أو بحقه وثرواته، ولكن عندما تدخلت معادلة المقاومة، نجحت في تعزيز موقع وموقف المفاوض اللبناني، ووضعت لبنان على مسار تحقيق نصر جديد.