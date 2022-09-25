فلسطين: 30 معتقلا إداريًا يشرعون بالإضراب المفتوح عن الطعام

في السياق، قامت إدارة مصلحة السجون "الإسرائيلية" صباح اليوم بتجميع الأسرى الفلسطينيين الإداريين المضربين عن الطعام في غرفتين بسجن عوفر، لعزلهم عن باقي الأسرى.