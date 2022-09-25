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الأحد 25 أيلول 2022 ساعة 15:08
فلسطين: 30 معتقلا إداريًا يشرعون بالإضراب المفتوح عن الطعام
في السياق، قامت إدارة مصلحة السجون "الإسرائيلية" صباح اليوم بتجميع الأسرى الفلسطينيين الإداريين المضربين عن الطعام في غرفتين بسجن عوفر، لعزلهم عن باقي الأسرى.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1016098
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