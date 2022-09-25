الجيش اللبناني يوقف مطلوبين في بعلبك

اسلام تايمز (لبنان) - داهمت دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني منزلًا في مدينة بعلبك وأوقفت ‏المواطن (ح.ز.) وشقيقَيه (ح. ز.) و(ع.ز.)، المطلوبِين بموجب عدة مذكرات توقيف بجرم ‏الخطف والقتل والإتجار بالمخدرات وإطلاق النار على دوريات للجيش وافتعال إشكالات، ‏وضبطت بحوزتهم كمية من الأسلحة والمخدرات.