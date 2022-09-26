مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط تصدي من المرابطين

واقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك بأعداد كبيرة، واعتدت على المرابطين لإخراجهم من باحات المسجد تمهيدا لاقتحامات المستوطنين للاحتفال برأس السنة العبرية.



ومنعت قوات الاحتلال فجر اليوم من هم دون 40 عاما من الدخول الى الاقصى لأداء صلاة الفجر.



قوات الاحتلال تعتدي على المصلين المرابطين في المسجد الأقصى، تزامنًا مع اقتحامات المستوطنين



واحتشد المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، فيما تحصن بعض الشبان داخل المصلى القبلي وألقوا "المفرقعات" وأصدروا أصواتًا مختلفة لإرباك المستوطنين وشرطة الاحتلال. واعتدت شرطة الاحتلال عدة مرات على المرابطين والمرابطات، فيما اعتقلت شابًا بعد الاعتداء عليه من داخل ساحات المسجد.



قوات الاحتلال تعتقل شابًا من داخل المسجد الأقصى:



واقتحمت المجموعة الأولى من المستوطنين المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، واضطرت شرطة الاحتلال على تغيير مسار الاقتحام، بأن يكون من الممر المقابل للكأس بدلا من الساحة المقابلة للمسجد القبلي، حيث يقيم العشرات من المصلين صلاة الضحى في المكان. كما اطلقت المفرقعات في الأقصى، مع بداية اقتحامات المستوطنين له.



المرابطون يواجهون اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بالتكبيرات قبل قليل:



ومنذ ساعات الفجر الأولى، بدأت سلطات الاحتلال فرض القيود على دخول المصلين الى الأقصى من الرجال والنساء، بمنع الشبان الذين تقل أعمارهم عن ال40 عاماً، واحتجاز الهويات، ولا يزال الحال على ذلك، حيث تخبر الشرطة المنتشرة على أبواب المصلين بالعودة الى الأقصى بعد الساعة الثالثة عصرا "بعد انتهاء فترات الاقتحامات".



كما اعتدت القوات على المصلين خلال تجمعهم في منطقة باب الاسباط والساهرة وباب العامود، وهم في طريقهم الى الأقصى، بمنعهم من الدخول وابعادهم عن المكان.



وصباح اليوم خلعت قوات الاحتلال الخاصة قفل الباب المؤدي الى سطح المصلى القبلي، واعتلت سطح المصلى.



قوات الاحتلال تقص الباب الحديدي المؤدي لمأذنة باب المغاربة وتعتلي أسطح المسجد الأقصى:



ومع اقتحام المجموعة الثانية للأقصى، اعتدت القوات بالدفع والضرب على المصلين، في محاولة لإبعادهم عن ساحات الأقصى.



تكبيرات المرابطين بوجه المستوطنين وقوات الاحتلال في المسجد الأقصى:





قوات الاحتلال تعتقل شابًا من باحات المسجد الأقصى:



المجموعة الرابعة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى:



وتتواصل الدعوات خاصة في الأراضي المحتلة عام 1948، لشد الرحال للمسجد الأقصى للاعتكاف والرباط في رحابه؛ للتصدي لاقتحامات المستوطنين خلال الأعياد العبرية.



وأوضحت الدعوات أن الاحتلال ومستوطنيه يصعدون من اقتحاماتهم شكلا ومضمونا، وأن الرباط المكثف للمسلمين هو الرادع الحقيقي لصد هذه الاقتحامات.



وبدأ مئات المستوطنين -صباح أمس الأحد- استباحة المسجد الأقصى المبارك على نطاق واسع، بحماية قوات الاحتلال.



وانتشر جنود الاحتلال بكثافة في ساحات الأقصى وتحديداً في المنطقة الشرقية وحول باب الرحمة.



وذكرت مصادر مقدسية، أن جنود الاحتلال أخلوا المصلين من محيط باب الرحمة، وفرضت تشديدات على دخول الفلسطينيين إلى المسجد المبارك.



كما أدى المستوطنون رقصات وطقوس الانبطاح داخل الأقصى وعلى أبوابه، إلى جانب ترديد عبارات مسيئة للعرب والمسلمين.



واحتشدت أعداد كبيرة من المستوطنين في منطقة حائط البراق استعداداً للاحتفال بما يسمونه "رأس السنة العبرية"، واقتحام المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة.