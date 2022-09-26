رصد 52 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24ساعة الماضية

اسلام تايمز (اليمن) - أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة ،مساء أمس الأحد، رصد 52 خرقا لقوى العدوان في جبهات المحافظة خلال الـ24ساعة الماضية.