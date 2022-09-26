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الاثنين 26 أيلول 2022 ساعة 09:56
رصد 52 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24ساعة الماضية
وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن خروق العدوان تضمنت غارة للطيران التجسسي على حيس، وتحليق 7 طائرات تجسسية في أجواء المنطقة ذاتها.
كما شملت أيضا خرقان اثنان بقصف مدفعي، و40 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.
مصدر :
وكالات
رقم :
1016191
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