ايران تصنع سفينة حربية تحمل اسم الشهيد ‘‘ابومهدي المهندس‘‘

جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية، مع العميد علي رضا تنكسيري ،مساء أمس الأحد على متن فرقاطة "الشهيد ناظري" في بندرعباس جنوب ايران.



وأشار العميد رضا تنكسيري الى تصميم وتصنيع سفينة " الشهيد سليماني" الحربية داخل البلاد، موضحا أنها تزن 600 طن وتحمل 16 صاروخا بمدى متدن و4 صواريخ بعيدة المدى وتعد الاولى من نوعها لدى الجمهورية الاسلامية تستطيع صواريخها الانطلاق بشكل عمودي.



وأضاف العميد رضا تنكسيري: "سيتم تصنيع سفينة أخري في العام المقبل تحمل اسم الشهيد ابومهدي المهندس رفيق سلاح الشهيد سليماني".



وبيّن أن سفينة الشهيد سليماني الحربية مزودة بصواريخ سطح – سطح بمديات متعددة من 90 الى 750 كلم وأن كافة الصواريخ وأسلحتها وأدوات الحرب الالكترونية صناعة داخلية بالكامل، حيث استغرقت عملية صناعتها 18 شهرا.