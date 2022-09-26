صادرات الغاز الايراني تنمو 19 بالمئة

وأوضح "مجيد جكني" على الموقع الرسمي للشركة الوطنية تابعته "فارس" ، أن صادرات الغاز قد بلغت متوسط 70 مليون متر مكعب يوميا صعودا عن 59 مليون متر مكعب يوميا في الفترة المناظرة السابقة 2021 بنمو 19 بالمئة.



وأستطرد أن توريد الغاز الايراني الى العراق في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2022 قد شهد زيادة بنسبة 20 بالمئة، بجانب نمو التصدير الى تركيا في السنة الجارية.



وأشار المدير التنفيذي أن بالتعاون المناسب والمثمر تمكنت الشركة الوطنية من تحصيل نحو 1.6 مليار دولار من عائدات التصدير، لتنمو الايرادات نحو 64 بالمئة.