الصحة السورية تعلن عن العدد الإجمالي للإصابات المثبتة بالكوليرا

وأوضح مدير الأمراض السارية والمزمنة في الوزارة الدكتور زهير السهوي أن الإصابات تتوزع في محافظة حلب 230 إصابة، ودير الزور 55، والحسكة 25، واللاذقية 19، وحمص 5، ودمشق 4 إصابات، لافتاً إلى أن الوفيات تتوزع في حلب 25، ودير الزور وفيتان، والحسكة وفيتان.



وكشف الدكتور السهوي أن الإصابتين الجديدتين في محافظة دمشق، إحداهما لشخص قادم من محافظة دير الزور، وآخر من الحسكة، وأن الإصابتين القديمتين تم تخريجهما من المشفى، وهما بصحة جيدة ومستقرة، مشدداً على أهمية طلب المشورة الطبية المبكرة في حال الاشتباه بالإصابة، لأن معظم الوفيات تكون ناتجة عن التأخر في طلب الرعاية الطبية، أو للأشخاص الذين يعانون الأمراض المزمنة.



وبين الدكتور السهوي أهمية الوقاية عن طريق غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر، وشرب المياه من مصدر آمن، وإذا تعذر إيجاده يمكن غليها لمدة دقيقتين، ثم حفظها في وعاء نظيف ومغلق، إضافة إلى غسل الفواكه والخضار بشكل جيد، وطهي الطعام، وحفظه بدرجة الحرارة المناسبة، وعدم شرب أو تناول أي شيء مجهول المصدر، أو يشك بسلامته.