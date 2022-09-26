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الاثنين 26 أيلول 2022 ساعة 13:11

كنعاني: على أدعياء الدفاع عن حقوق الشعب الايراني إنهاء أربعة عقود من الحظر الظالم

كنعاني: على أدعياء الدفاع عن حقوق الشعب الايراني إنهاء أربعة عقود من الحظر الظالم
وقال ناصر كنعاني: ان نهج العدو تجاه نظام الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني مقترن بالنفاق والمعايير المزدوجة دائما.

وتابع : أن أميركا وبعض الدول الأوروبية ووسائل إعلامهما المضلل ووسائل إعلام مناوئة للجمهورية الاسلامية الناطقة بالفارسية المدعومة من الغرب استغلت حادثة مأساوية قيد التحقيق (وفاة مهسا اميني) بذريعة مناصرة حقوق الشعب الإيراني ولم تدخر جهدا في دعم المشاغبين والمخلین بأمن الشعب.

واشار الى انها تجاهلت و قللت من شأن تواجد الملايين من الإيرانيين في الشوارع وساحات البلاد دعما لنظام الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وبلادهم ومعارضتهم الشديدة للفوضى وأعمال الشغب.

وصرح كنعاني أنه لا شك أن الحرب المعرفية والمشتركة التي شنها الغرب ضد الشعب الإيراني ستسجل في التاريخ فشلا اخر هذه المرة ايضا كسابقاتها، داعیا المتشدقین بالدفاع عن حقوق الشعب الإيراني إلی التخلي عن شعاراتهم الزائفة والبالیة ووضع حدا لعقود من الحظر القاسي واللاإنساني ضد الشعب الايراني.
مصدر : وكالات
رقم : 1016206
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