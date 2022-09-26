عبداللهيان: القطاع الايراني الخاص مستعد لتنفيذ مشاريع تقنية وهندسية في اوغندا

جاء ذلك لدى استقبال وزير الخارجية الايراني نظيره الاوغندي «حاجي اودونغو» في اطار لقاءاته المكثفة مع الوزراء والمسؤولين الاجانب المشاركين في الاجتماع الـ 77 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش الجانبان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين كلا البلدين.



وأشار الوزير «عبداللهيان» في هذا اللقاء الذي تم السبت الى الأهمية التي توليها الحكومة الحالية في سياستها الخارجية للقارة الافريقية، ووصف اوغندا بالبلد المهم في هذه القارة.



واعلن رئيس جهاز السياسة الخارجية في ايران استعداد القطاع الايراني الخاص لتنفيذ المشاريع التقنية والهندسية والمزيد من مشاركة التجار ورجال الاعمال الايرانيين بينها الشركات المعرفية في اوغندا.



بدوره رحب وزير الخارجية الاوغندي بإهتمام حكومة الرئيس آية الله السيد ابراهيم رئيسي بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الافريقية، مشيرا الى زيادة تبادل الوفود الاقتصادية والتجارية بين بلاده وايران خلال العام الماضي، مؤكدا أن هذه العوامل تعتبر فرصة جيدة للمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية.



وكان التعاون في المحافل الدولية، والدعم المتبادل لمرشحي البلدين في المؤسسات والوكالات المتخصصة، وتبادل وجهات النظر حول استخدام الطاقة النظيفة من بين أهم مواضيع المحادثات بين وزيري خارجية إيران وأوغندا.