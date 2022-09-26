نموذج المقاومة في مرحلة الدفاع المقدس هو السبيل الوحيد لافشال الحظر

وأكد الوزير في بيانه أن الثورة الاسلامية انتصرت بفضل الجهاد المرير والجد والمثابرة من قبل أبناء الشعب الايراني التواق للاستقلال والحرية، معتبرا تاريخ انتصار هذه الثورة مليئا بالملاحم البطولية للشهداء الابطال التي سطروها في الدفاع عن ايران الاسلامية واصبحت مصدر الامل في اقصى ارجاء العالم للمقاومة امام الظلم والعدوان.



وأكد أن مرحلة الدفاع المقدس (حرب نظام صدام ضد ايران 1980 - 1988) لم تكن ساحة للقتال ضد اعداء الوطن الاسلامي بل كانت ساحة لتبلور ثمار الايمان والاتكال على الله تبارك وتعالى في اصعب الظروف.



وشدد وزير الداخلية على أن ثقافة مرحلة الدفاع المقدس التي بنت حضارة حديثة أثبتت ان الارادة والعزم والايمان والاعتقاد بالوعد الالهي الذي كان يتحلى به الامام الخميني طاب ثراه استطاع الحاق الهزيمة بأكبر ترسانة تسليحية في العالم واذلال نظام الهيمنة بفضل ايمان الشبان التواقين للحرية والمشتاقين للمقاومة والصمود.



ووصف الحرب المفروضة على الشعب الايراني بأنها تعيد الى الاذهان ايران التي وقفت بوجه الظلم على مر الدهور والعصور ولم تنسحب من ساحة الجهاد ضد المعتدين ومظاهر الطاغوت، واستطاع شعبها القضاء على النظام الطاغوتي من خلال الاعتماد على القوة الالهية والمباديء الانسانية.