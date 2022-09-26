الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 26 أيلول 2022 ساعة 18:16
وزیر الداخلية:

نموذج المقاومة في مرحلة الدفاع المقدس هو السبيل الوحيد لافشال الحظر

نموذج المقاومة في مرحلة الدفاع المقدس هو السبيل الوحيد لافشال الحظر
وأكد الوزير في بيانه أن الثورة الاسلامية انتصرت بفضل الجهاد المرير والجد والمثابرة من قبل أبناء الشعب الايراني التواق للاستقلال والحرية، معتبرا تاريخ انتصار هذه الثورة مليئا بالملاحم البطولية للشهداء الابطال التي سطروها في الدفاع عن ايران الاسلامية واصبحت مصدر الامل في اقصى ارجاء العالم للمقاومة امام الظلم والعدوان.

وأكد أن مرحلة الدفاع المقدس (حرب نظام صدام ضد ايران 1980 - 1988) لم تكن ساحة للقتال ضد اعداء الوطن الاسلامي بل كانت ساحة لتبلور ثمار الايمان والاتكال على الله تبارك وتعالى في اصعب الظروف.

وشدد وزير الداخلية على أن ثقافة مرحلة الدفاع المقدس التي بنت حضارة حديثة أثبتت ان الارادة والعزم والايمان والاعتقاد بالوعد الالهي الذي كان يتحلى به الامام الخميني طاب ثراه استطاع الحاق الهزيمة بأكبر ترسانة تسليحية في العالم واذلال نظام الهيمنة بفضل ايمان الشبان التواقين للحرية والمشتاقين للمقاومة والصمود.

ووصف الحرب المفروضة على الشعب الايراني بأنها تعيد الى الاذهان ايران التي وقفت بوجه الظلم على مر الدهور والعصور ولم تنسحب من ساحة الجهاد ضد المعتدين ومظاهر الطاغوت، واستطاع شعبها القضاء على النظام الطاغوتي من خلال الاعتماد على القوة الالهية والمباديء الانسانية.
رقم : 1016258
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: قوة ايران نابعة من دماء الشهداء كالشهيد قاسم سليماني
رئيسي: قوة ايران نابعة من دماء الشهداء كالشهيد قاسم سليماني
الاستفتاء على استقلال أربع مقاطعات أوكرانية.. الخطوة الأخيرة للروس الأوكرانيين للانضمام إلى روسيا
الاستفتاء على استقلال أربع مقاطعات أوكرانية.. الخطوة الأخيرة للروس الأوكرانيين للانضمام إلى روسيا
26 أيلول 2022
الأسرى الفلسطينيون.. يحاربون الاحتلال داخل سجونِهِم
الأسرى الفلسطينيون.. يحاربون الاحتلال داخل سجونِهِم
26 أيلول 2022
نفوذ الصين إلی مجلس التعاون في قلب نيويورك
نفوذ الصين إلی مجلس التعاون في قلب نيويورك
26 أيلول 2022
المستشار الألماني شولتس في السعوديّة.. ماذا عن شعارات حقوق الإنسان؟
المستشار الألماني شولتس في السعوديّة.. ماذا عن شعارات حقوق الإنسان؟
26 أيلول 2022
عقب العرض العسكريّ في صنعاء.. المفاوضات في مصلحة اليمنيين
عقب العرض العسكريّ في صنعاء.. المفاوضات في مصلحة اليمنيين
26 أيلول 2022
الشيخ دعموش: أميركا ترتكب أعظم جريمة بحق اللبنانيين
الشيخ دعموش: أميركا ترتكب أعظم جريمة بحق اللبنانيين
25 أيلول 2022
أنقرة تعمل من أجل تطبيع اقتصادي مع دمشق
أنقرة تعمل من أجل تطبيع اقتصادي مع دمشق
25 أيلول 2022
حماس تدعو للرباط في ساحات الأقصى
حماس تدعو للرباط في ساحات الأقصى
25 أيلول 2022
لبنان: أحد الناجين من مركب الموت يروى ما جرى
لبنان: أحد الناجين من مركب الموت يروى ما جرى
25 أيلول 2022
فلسطين: كتيبة نابلس تصدت لقوات الاحتلال التي اقتحمت حي المساكن فجرا
فلسطين: كتيبة نابلس تصدت لقوات الاحتلال التي اقتحمت حي المساكن فجرا
25 أيلول 2022
رئيس الجمهورية يقرع جرس بدء العام الدراسي الجديد في ايران
رئيس الجمهورية يقرع جرس بدء العام الدراسي الجديد في ايران
24 أيلول 2022
ما بعد احداث نابلس .. الدروس المستفادة
ما بعد احداث نابلس .. الدروس المستفادة
24 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نفوذ الصين إلی مجلس التعاون في قلب نيويورك
المستشار الألماني شولتس في السعوديّة.. ماذا عن شعارات حقوق الإنسان؟
عقب العرض العسكريّ في صنعاء.. المفاوضات في مصلحة اليمنيين
نابلس على صفيح ساخن.. إلى أين تتجه الأحداث في الضفة الغربية؟