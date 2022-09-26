الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 26 أيلول 2022 ساعة 18:25

رئيسي: قوة ايران نابعة من دماء الشهداء كالشهيد قاسم سليماني

رئيسي: قوة ايران نابعة من دماء الشهداء كالشهيد قاسم سليماني
ولدى استقباله لأسرة الشهيد الفريق قاسم سليماني اليوم الاثنين، والذين قدموا لتقديم الشكر اليه لرفعه اسم وصورة الشهيد سليماني من على منبر الامم المتحدة، قال رئيس الجمهورية ان البعض يعتبر القوة والقدرة الوطنية ناجمة عن المعدات والاسلحة العسكرية لكن ايران اليوم والى جانب تطورها الدفاعي الذي لا يمكن كتمانه فانها تتمتع بقوة ناعمة نابعة من دماء مئات آلاف الشهداء وهي أمضى وأكبر تأثيرا من أي سلاح آخر.

وذكّر رئيس الجمهورية بأهمية رفع الصوت المطالب بالحق ومواجهة عداوة الامبراطورية الاعلامية الغربية في مجال مكافحة الارهاب قائلا " ان اعداء هذه البلاد يستغلون الادوات الاعلامية لقلب الحقائق واستبدال الضحية بالجلاد ، ولذلك واثناء اعداد خطابي امام الجمعية العامة للامم المتحدة وعلى قاعدة اكرام الرموز الوطنيين قررنا ان نعرّف بالشهيد سليماني لكي يعلم العالم ما هو الارهاب ، ومن هو الارهابي، ومن كان بطل مكافحة الارهاب؟

وندد آية الله رئيسي بأداء وسائل الاعلام الغربية في حرف الحقائق وتزييفها قائلا "ان نظام الهيمنة وعبر الاستعانة بامبراطوريته الاعلامية يسعى لتغيير مفهوم الارهاب واظهار نفسه كبطل لمقارعة الارهاب ولذلك تقع المسؤولية الجسيمة علينا بعدم السماح لنجاحه.

كما شدد رئيس الجمهورية على واجب مسؤولي البلاد في الدفاع عن الحقيقة ومواجهة قلب الحقائق من لدن اعداء ايران الاسلام وقال " خلال خطاباتي ولقاءاتي المختلفة اثناء زيارتي لمقر الامم المتحدة أكدت بأن الدول الاوروبية والاميركية تحاول اليوم تبرئة زمرة خلق الارهابية التي تلطخت يداها بدم 17 الف مواطن ايراني بريء هم ضحايا الارهاب، في وقت كان يضع هؤلاء في السابق على القائمة السوداء للارهاب ، لكنه اليوم يخرجهم من القائمة ويحميهم.

ونوه آية الله رئيسي ان الشهيد سليماني قد تحول الى رمز من رموز النظام الاسلامي ولذلك يحقد عليه الاعداء ، وقال "كما اكد سماحة قائد الثورة الاسلامية فان الشهيد سليماني ليس فقط اسما بل نهجا وعلينا جميعا ان نعمل من اجل سريان مظاهر ومبادئ هذا النهج في حياة المواطنين.
رقم : 1016265
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: قوة ايران نابعة من دماء الشهداء كالشهيد قاسم سليماني
رئيسي: قوة ايران نابعة من دماء الشهداء كالشهيد قاسم سليماني
الاستفتاء على استقلال أربع مقاطعات أوكرانية.. الخطوة الأخيرة للروس الأوكرانيين للانضمام إلى روسيا
الاستفتاء على استقلال أربع مقاطعات أوكرانية.. الخطوة الأخيرة للروس الأوكرانيين للانضمام إلى روسيا
26 أيلول 2022
الأسرى الفلسطينيون.. يحاربون الاحتلال داخل سجونِهِم
الأسرى الفلسطينيون.. يحاربون الاحتلال داخل سجونِهِم
26 أيلول 2022
نفوذ الصين إلی مجلس التعاون في قلب نيويورك
نفوذ الصين إلی مجلس التعاون في قلب نيويورك
26 أيلول 2022
المستشار الألماني شولتس في السعوديّة.. ماذا عن شعارات حقوق الإنسان؟
المستشار الألماني شولتس في السعوديّة.. ماذا عن شعارات حقوق الإنسان؟
26 أيلول 2022
عقب العرض العسكريّ في صنعاء.. المفاوضات في مصلحة اليمنيين
عقب العرض العسكريّ في صنعاء.. المفاوضات في مصلحة اليمنيين
26 أيلول 2022
الشيخ دعموش: أميركا ترتكب أعظم جريمة بحق اللبنانيين
الشيخ دعموش: أميركا ترتكب أعظم جريمة بحق اللبنانيين
25 أيلول 2022
أنقرة تعمل من أجل تطبيع اقتصادي مع دمشق
أنقرة تعمل من أجل تطبيع اقتصادي مع دمشق
25 أيلول 2022
حماس تدعو للرباط في ساحات الأقصى
حماس تدعو للرباط في ساحات الأقصى
25 أيلول 2022
لبنان: أحد الناجين من مركب الموت يروى ما جرى
لبنان: أحد الناجين من مركب الموت يروى ما جرى
25 أيلول 2022
فلسطين: كتيبة نابلس تصدت لقوات الاحتلال التي اقتحمت حي المساكن فجرا
فلسطين: كتيبة نابلس تصدت لقوات الاحتلال التي اقتحمت حي المساكن فجرا
25 أيلول 2022
رئيس الجمهورية يقرع جرس بدء العام الدراسي الجديد في ايران
رئيس الجمهورية يقرع جرس بدء العام الدراسي الجديد في ايران
24 أيلول 2022
ما بعد احداث نابلس .. الدروس المستفادة
ما بعد احداث نابلس .. الدروس المستفادة
24 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نفوذ الصين إلی مجلس التعاون في قلب نيويورك
المستشار الألماني شولتس في السعوديّة.. ماذا عن شعارات حقوق الإنسان؟
عقب العرض العسكريّ في صنعاء.. المفاوضات في مصلحة اليمنيين
نابلس على صفيح ساخن.. إلى أين تتجه الأحداث في الضفة الغربية؟