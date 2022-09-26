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الاثنين 26 أيلول 2022 ساعة 19:01

روسيا تأمل في مواصلة الحوار مع واشنطن حول معاهدة ستارت

روسيا تأمل في مواصلة الحوار مع واشنطن حول معاهدة ستارت
وقال ريابكوف خلال مقابلة مع التلفزيون الروسي، اليوم الاثنين، إن "روسيا لم توقف الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك الحوار حول القضايا النووية"، مشيرا إلى أن بلاده تعول على استمرار الحوار بشأن معاهدة "ستارت" مع واشنطن.

وأضاف: "نحن نواصل الحوار حول تفاصيل معاهدة "ستارت"، التي ربما تكون الأداة الوحيدة المتبقية في هذا المجال حتى الآن"، موضحا أن هذه المعاهدة توفر إمكانية التنبؤ بالمخاطر وتضمن الاستقرار النسبي، معربا عن أمله في أن يسود التفكير السليم في هذا المجال، ويستمر الحوار حول هذا الموضوع.

وتابع: "وأعتقد أنه في ظل عدم وجود رغبة من الجانب الأمريكي للتخلص من كل ما تبقى من اتفاقات الحد من التسلح، بالشكل الذي تكونت فيه وكما نعرفها في العقود الأخيرة، سيكون من الممكن الحفاظ على الأقل على بعض عناصر هذه البنية".
مصدر : وكالات
رقم : 1016270
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