وزارة الصحة : 308 اصابة و8 وفاة جديدة بكورونا في ايران

وعبر بيانها الصادر اليوم الاحد حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في ايران، فقد سجلت وزارة الصحة ارتفاع اجمالي الاصابات بهذا المرض، الى 7 ملايين و547 الفا و397 اصابة، والوفيات الى 144 الفا و402 حالة وفاة.



كما نوه البيان، بتعافي ما يبلغ 7 ملايين و324 الفا و360 شخصا من مجموع المصابين بفيروس كورونا في ايران؛ لحد اليوم.



وحول التطعيم العام ضد هذا المرض الوبائي، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 154 مليونا و756 الفا و704 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الان.