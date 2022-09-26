لبنان.. مناوشات أمام مجلس النواب مالذي حصل؟

وجاء هذا الانسحاب بقرارٍ من عددٍ من منظمي الاعتصام الذين رفضوا أي احتكاكٍ مع عناصر الجيش والقوى الأمنية، باعتبار أن الزمالة تجمعهم.



وبحسب المصادر فقد ناشد حراك العسكريين المتقاعدين رئيس مجلس النواب المسارعة إلى تعديل المواد المجحفة في حق العسكريين.



وفي هذا الصدد وبعد اجتماع مع النائب اللبناني جميل السيد والنائب السابق شامل روكز أكّد العميد المتقاعد جورج نادر رفضه أي احتكاك مع عناصر الجيش كونهم زملاء، معتبراً أن الرسالة من التظاهرة وصلت، كاشفاً أنّ النائب السيد أبلغه أن صوته في الجلسة سيكون لصالح العسكريين المتقاعدين.



ووفقاً لمعلومات الصحفية فقد تبيّن أن العميد روكز هو الذي دخل فقط مع السيد إلى مجلس النواب بناءً على طلب الأخير.



وكان اعتصامُ العسكريين المتقاعدين انطلق صباح اليوم تزامناً مع انعقاد جلسة للبرلمان لدرس وإقرار الموازنة. وخلال ذلك، قرر المعتصمون اقتحام محيط المجلس اعتراضاً على أحد بنود الموازنة المتعلقة بتعويضاتهم الماليّة.



وفي تلك اللحظات، العناصر الأمنيّة المُنتشرة في محيط مجلس النواب منع العسكريين القدامى من التقدم، إلا أنّ التدفق الكبير للمعتصمين أدى إلى تجاوز الإجراءات الأمنية هناك.



ووسط مناوشات حصلت بين عدد من العناصر العسكرية المولجة لحماية البرلمان والعسكريين المتقاعدين فقد تمكنوا من الوصول إلى مسافة قريبة جداً من بوابة مجلس النواب. وخلال التواجد في الساحة، عمدت عناصر من شرطة مجلس النواب على إلقاء القنابل المسيلة للدموع باتجاهِ المتظاهرين وذلك قبل انسحابهم.



وبحسب مصدر ميداني فقد عمّم العسكريون المتقاعدون ورقة بمطالبهم التي رفعوها خلال اعتصامهم، وجاء فيها: وقف كلّ اشكال الاستنسابية والتمييز العنصري في التعامل بين موظفي القطاع العام ومتقاعديه، والتي تشكّل خرقاً فاضحاً للدستور في تأكيد مقدمته على مبدأ المساواة، وخرقاً للقوانين المرعية الإجراء التي حدّدت بوضوح رواتب موظفي القطاع العام والزيادات الطارئة عليها، استناداً إلى الفئات الوظيفية وسنوات الخدمة لا غير.



احتساب المساعدة على الراتب أو المعاش التقاعدي كاملين وليس على اساس الراتب أو اساس المعاش التقاعدي، لأن ذلك يؤدي الى تقاضي العسكريين في الخدمة والتقاعد ٥٠٪ مما يتقاضاه سائر الموظفين الذين يوازونهم في الرتبة والدرجة.



رفع الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية لانصاف ذوي الدخل المحدود.



- إلغاء ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية استناداً إلى قرار المجلس الدستوري رقم 13/2019. تأمين الاعتمادات الكافية للاستشفاء والمساعدات المدرسية.



