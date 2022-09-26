الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 26 أيلول 2022 ساعة 19:30

الموارد المائية: مصادر مياه الشرب في سورية سليمة وآمنة بشكل كامل

الموارد المائية: مصادر مياه الشرب في سورية سليمة وآمنة بشكل كامل
وأوضح الحاج أن الوزارة تركز في عملها على ألا يتم ضخ أي قطرة مياه للشرب دون تعقيمها بشكل كاف، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها وفق مواصفات معينة تحدد كمية الكلور المتبقي الواجب وجوده عند المستهلك، والتي لا تقل عن كمية 0.2 ميليغرام في الليتر حتى الأجزاء الأخيرة للشبكة.

ولفت الحاج إلى أن تسجيل حالات قليلة من المصابين بالكوليرا يؤكد أن مياه الشرب ليست السبب وراء ذلك، لأنها تخدم عدداً كبيراً من المشتركين، مبيناً أن الحالات الفردية المسجلة استخدمت المياه من مصادر محلية وليس من الشبكات الرئيسية.

وأشار الحاج إلى أنه في حال الاشتباه بأي تلوث، يتم قطع ضخ المياه بشكل سريع عن المنطقة والبحث عن مصادر التلوث وإعلام المواطنين وتزويدهم بمصدر بديل، ثم معالجة السبب وتعقيم الشبكة وإعادة الضخ وقطف عينات من خزاناتهم المنزلية.

وبين الحاج أن الوزارة ومنذ ظهور الوباء اتخذت مجموعة من الإجراءات منها: الطلب إلى جميع مؤسسات المياه الالتزام التام بالخطة الوطنية لمراقبة جودة ونوعية مياه الشرب والتي تطبق بشكل سنوي، والتأكيد على تعقيم مياه الشرب وفق المواصفات القياسية السورية، وتأمين مخزون احتياطي من مواد التعقيم لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وتكثيف الرقابة على نوعية مياه الشرب من المصدر المائي إلى نهاية الشبكات.

ودعا مدير مياه الشرب المواطنين لشرب المياه من الشبكات الرئيسية فقط كونها المصدر الموثوق، وعدم استهلاك المياه من مصادر مجهولة غير معقمة، مشيراً في هذا السياق إلى أن عدد المشتركين الإجمالي في مؤسسات المياه بلغ 3 ملايين و778 ألفاً و481 مشتركاً وتصل كمية المياه المنتجة خلال شهرين إلى أكثر من 181 مليون متر مكعب، حيث تصل حصة الفرد من المياه إلى نحو 90 لتراً يومياً.
رقم : 1016280
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: قوة ايران نابعة من دماء الشهداء كالشهيد قاسم سليماني
رئيسي: قوة ايران نابعة من دماء الشهداء كالشهيد قاسم سليماني
الاستفتاء على استقلال أربع مقاطعات أوكرانية.. الخطوة الأخيرة للروس الأوكرانيين للانضمام إلى روسيا
الاستفتاء على استقلال أربع مقاطعات أوكرانية.. الخطوة الأخيرة للروس الأوكرانيين للانضمام إلى روسيا
26 أيلول 2022
الأسرى الفلسطينيون.. يحاربون الاحتلال داخل سجونِهِم
الأسرى الفلسطينيون.. يحاربون الاحتلال داخل سجونِهِم
26 أيلول 2022
نفوذ الصين إلی مجلس التعاون في قلب نيويورك
نفوذ الصين إلی مجلس التعاون في قلب نيويورك
26 أيلول 2022
المستشار الألماني شولتس في السعوديّة.. ماذا عن شعارات حقوق الإنسان؟
المستشار الألماني شولتس في السعوديّة.. ماذا عن شعارات حقوق الإنسان؟
26 أيلول 2022
عقب العرض العسكريّ في صنعاء.. المفاوضات في مصلحة اليمنيين
عقب العرض العسكريّ في صنعاء.. المفاوضات في مصلحة اليمنيين
26 أيلول 2022
الشيخ دعموش: أميركا ترتكب أعظم جريمة بحق اللبنانيين
الشيخ دعموش: أميركا ترتكب أعظم جريمة بحق اللبنانيين
25 أيلول 2022
أنقرة تعمل من أجل تطبيع اقتصادي مع دمشق
أنقرة تعمل من أجل تطبيع اقتصادي مع دمشق
25 أيلول 2022
حماس تدعو للرباط في ساحات الأقصى
حماس تدعو للرباط في ساحات الأقصى
25 أيلول 2022
لبنان: أحد الناجين من مركب الموت يروى ما جرى
لبنان: أحد الناجين من مركب الموت يروى ما جرى
25 أيلول 2022
فلسطين: كتيبة نابلس تصدت لقوات الاحتلال التي اقتحمت حي المساكن فجرا
فلسطين: كتيبة نابلس تصدت لقوات الاحتلال التي اقتحمت حي المساكن فجرا
25 أيلول 2022
رئيس الجمهورية يقرع جرس بدء العام الدراسي الجديد في ايران
رئيس الجمهورية يقرع جرس بدء العام الدراسي الجديد في ايران
24 أيلول 2022
ما بعد احداث نابلس .. الدروس المستفادة
ما بعد احداث نابلس .. الدروس المستفادة
24 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نفوذ الصين إلی مجلس التعاون في قلب نيويورك
المستشار الألماني شولتس في السعوديّة.. ماذا عن شعارات حقوق الإنسان؟
عقب العرض العسكريّ في صنعاء.. المفاوضات في مصلحة اليمنيين
نابلس على صفيح ساخن.. إلى أين تتجه الأحداث في الضفة الغربية؟