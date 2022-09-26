الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 26 أيلول 2022 ساعة 19:31

محمد على الحوثي : نحن جمهوريين ومن قرح يقرح

محمد على الحوثي : نحن جمهوريين ومن قرح يقرح
وفي الحفل أشار عضو السياسي الأعلى إلى أن ثورة 26 سبتمبر هي الثورة الأم.. مبيناً أن من لم يقف مع ثورة سبتمبر والجمهورية فهو ضدها ومن لم يقف في مواجهة أعداء الجمهورية فهو في صف أعدائها.

وخاطب المتشدقون بثورة 26 سبتمبر قائلا " أين أنتم ولماذا لم تثوروا كالبراكين في مواجهة دول العدوان الرجعية، وهل أنتم في البلاط الملكي أم الأمريكي".. مؤكدا أن ثورة 26 سبتمبر رفضت التبعية، ولا تسمح لكم بالعيش في قصري الصفاء أو اليمامة.

وقال " نفخر بثورة 26 سبتمبر ولديها أهداف لم تحقق ويجب تقييم وتصحيح الاعوجاج في أي هدف لم يطبق".

وتابع بالقول :"من حجة الصمود أتينا لنحيي مع ثوارها وأبناءها عيد الثورة".. مؤكدا أن الثوار الحقيقيين هم أبناء المذهب الزيدي الذين يرفضون الظلم على مر الزمن ،مهما كان جبروته، وأن شرارة الثورة قامت من محافظتي حجة وصنعاء.

وأوضح محمد علي الحوثي أن ثورة سبتمبر رفضت الوصاية، في الوقت الذي يبحث المرتزقة عنها، أما أحرار اليمن فلم يأتوا من أحضان المملكة.. مبيناً أن الشعب اليمني يفاخر اليوم بجيشه الذي استعرض في ميدان السبعين وبقية المحافظات والذي يعتبر امتدادا لثورة 26 سبتمبر.

وقال" نفاخر بأننا جيل ثورة 26 سبتمبر وأبناء جمهورية، ونسعى بجد إلى تحقيق أهدافها التي رفضت الاستبداد والتجهيل والاستعمار".. لافتا إلى أن أبناء الثورة يدافعون عن الوطن من صنعاء وليس من الرياض.

وأضاف " فلتمت بغيضك أيها المرتزق ومن يقف ضد الثورة فهو "جملوكي" أما نحن فجمهوريين ومن قرح يقرح".. مشيراً إلى أن شعب اليمن بقبائله وقوته وعزيمته يرفض نهب جزء من قبيلته لقبائل أخرى.
رقم : 1016282
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: قوة ايران نابعة من دماء الشهداء كالشهيد قاسم سليماني
رئيسي: قوة ايران نابعة من دماء الشهداء كالشهيد قاسم سليماني
الاستفتاء على استقلال أربع مقاطعات أوكرانية.. الخطوة الأخيرة للروس الأوكرانيين للانضمام إلى روسيا
الاستفتاء على استقلال أربع مقاطعات أوكرانية.. الخطوة الأخيرة للروس الأوكرانيين للانضمام إلى روسيا
26 أيلول 2022
الأسرى الفلسطينيون.. يحاربون الاحتلال داخل سجونِهِم
الأسرى الفلسطينيون.. يحاربون الاحتلال داخل سجونِهِم
26 أيلول 2022
نفوذ الصين إلی مجلس التعاون في قلب نيويورك
نفوذ الصين إلی مجلس التعاون في قلب نيويورك
26 أيلول 2022
المستشار الألماني شولتس في السعوديّة.. ماذا عن شعارات حقوق الإنسان؟
المستشار الألماني شولتس في السعوديّة.. ماذا عن شعارات حقوق الإنسان؟
26 أيلول 2022
عقب العرض العسكريّ في صنعاء.. المفاوضات في مصلحة اليمنيين
عقب العرض العسكريّ في صنعاء.. المفاوضات في مصلحة اليمنيين
26 أيلول 2022
الشيخ دعموش: أميركا ترتكب أعظم جريمة بحق اللبنانيين
الشيخ دعموش: أميركا ترتكب أعظم جريمة بحق اللبنانيين
25 أيلول 2022
أنقرة تعمل من أجل تطبيع اقتصادي مع دمشق
أنقرة تعمل من أجل تطبيع اقتصادي مع دمشق
25 أيلول 2022
حماس تدعو للرباط في ساحات الأقصى
حماس تدعو للرباط في ساحات الأقصى
25 أيلول 2022
لبنان: أحد الناجين من مركب الموت يروى ما جرى
لبنان: أحد الناجين من مركب الموت يروى ما جرى
25 أيلول 2022
فلسطين: كتيبة نابلس تصدت لقوات الاحتلال التي اقتحمت حي المساكن فجرا
فلسطين: كتيبة نابلس تصدت لقوات الاحتلال التي اقتحمت حي المساكن فجرا
25 أيلول 2022
رئيس الجمهورية يقرع جرس بدء العام الدراسي الجديد في ايران
رئيس الجمهورية يقرع جرس بدء العام الدراسي الجديد في ايران
24 أيلول 2022
ما بعد احداث نابلس .. الدروس المستفادة
ما بعد احداث نابلس .. الدروس المستفادة
24 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نفوذ الصين إلی مجلس التعاون في قلب نيويورك
المستشار الألماني شولتس في السعوديّة.. ماذا عن شعارات حقوق الإنسان؟
عقب العرض العسكريّ في صنعاء.. المفاوضات في مصلحة اليمنيين
نابلس على صفيح ساخن.. إلى أين تتجه الأحداث في الضفة الغربية؟