محمد على الحوثي : نحن جمهوريين ومن قرح يقرح

وفي الحفل أشار عضو السياسي الأعلى إلى أن ثورة 26 سبتمبر هي الثورة الأم.. مبيناً أن من لم يقف مع ثورة سبتمبر والجمهورية فهو ضدها ومن لم يقف في مواجهة أعداء الجمهورية فهو في صف أعدائها.



وخاطب المتشدقون بثورة 26 سبتمبر قائلا " أين أنتم ولماذا لم تثوروا كالبراكين في مواجهة دول العدوان الرجعية، وهل أنتم في البلاط الملكي أم الأمريكي".. مؤكدا أن ثورة 26 سبتمبر رفضت التبعية، ولا تسمح لكم بالعيش في قصري الصفاء أو اليمامة.



وقال " نفخر بثورة 26 سبتمبر ولديها أهداف لم تحقق ويجب تقييم وتصحيح الاعوجاج في أي هدف لم يطبق".



وتابع بالقول :"من حجة الصمود أتينا لنحيي مع ثوارها وأبناءها عيد الثورة".. مؤكدا أن الثوار الحقيقيين هم أبناء المذهب الزيدي الذين يرفضون الظلم على مر الزمن ،مهما كان جبروته، وأن شرارة الثورة قامت من محافظتي حجة وصنعاء.



وأوضح محمد علي الحوثي أن ثورة سبتمبر رفضت الوصاية، في الوقت الذي يبحث المرتزقة عنها، أما أحرار اليمن فلم يأتوا من أحضان المملكة.. مبيناً أن الشعب اليمني يفاخر اليوم بجيشه الذي استعرض في ميدان السبعين وبقية المحافظات والذي يعتبر امتدادا لثورة 26 سبتمبر.



وقال" نفاخر بأننا جيل ثورة 26 سبتمبر وأبناء جمهورية، ونسعى بجد إلى تحقيق أهدافها التي رفضت الاستبداد والتجهيل والاستعمار".. لافتا إلى أن أبناء الثورة يدافعون عن الوطن من صنعاء وليس من الرياض.



وأضاف " فلتمت بغيضك أيها المرتزق ومن يقف ضد الثورة فهو "جملوكي" أما نحن فجمهوريين ومن قرح يقرح".. مشيراً إلى أن شعب اليمن بقبائله وقوته وعزيمته يرفض نهب جزء من قبيلته لقبائل أخرى.