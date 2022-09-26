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الاثنين 26 أيلول 2022 ساعة 20:09

حركة الجهاد الإسلامي: نشيد بصمود المقدسيين

حركة الجهاد الإسلامي: نشيد بصمود المقدسيين
وباركت الحركة في ذكرى هبة النفق “انتفاضة شعبنا المشتعلة وحالة الاشتباك والمواجهة التي يتقدم صفوفها المقاومون الأحرار على امتداد الضفة المحتلة”، مشيدةً بصمود أهلنا المقدسيين الذين يمثلون خط الدفاع الأول عن المدينة المقدسة في وجه اقتحامات الاحتلال ومستوطنيه”.

كما جددت “العهد والقسم على مواصلة درب المقاومة بكل الطرق وفي مقدمتها المقاومة المسلحة، حتى دحر الاحتلال وزواله عن أرضنا فلسطين”، مشددة أنها “لن ندخر أي جهد وإمكانيات في سبيل حرية شعبنا ومقدساتنا”.

واكدت على “وحدة شعبنا الصامد خلف المقاومة، وشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى والدفاع عنه بكل السبل المتاحة، والتصدي لمخططات التهويد وإقامة الطقوس الفاسدة في ما يسمى الأعياد اليهودية”.

ودعت الحركة “أبناء أمتنا المخلصين لتوجيه البوصلة نحو فلسطين وأهلها والدفاع عن المقدسات، وأخذ دورهم واستنهاض قوتهم لأجل الأقصى الذي هو رمز مقاومتنا وعنوان مواجهتنا حتى تطهيره من دنس الاحتلال”.
مصدر : وكالات
رقم : 1016287
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