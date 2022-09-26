بدء عملية الاتفاق على الحدود بين أوزبكستان وقرغيزستان

وأضاف المصدر “وقع الوفدان الحكوميان لجمهورية قرغيزستان وجمهورية أوزبكستان المعنيان بتحديد وترسيم حدود الدولة القيرغيزية – الأوزبكية على محضر الاجتماع المشترك. ويسمح ذلك ببدء إجراءات الموافقة على مسودة اتفاق جديد بشأن أجزاء معينة من حدود الدولة القيرغيزية – الأوزبكية”.



ووفقا له، وقع على الوثيقة رئيس هيئة الأمن القومي ونائب رئيس مجلس الوزراء في قرغيزستان كامشيبيك تاشييف، ورئيس وزراء أوزبكستان عبد الله أريبوف.



يُشار إلى أن الدفء عاد إلى العلاقات بين قرغيزستان وأوزبكستان عام 2017 بعد ما يقرب عقد من البرودة الملحوظة. وفي العام نفسه، وقع الطرفان اتفاقية مؤقتة حول حدود الدولة، تم بموجبه، لأول مرة في تاريخ البلدين ترسيم حوالي 85٪ من الخط الحدودي بين الدولتين. في تشرين الأول/أكتوبر 2017، دخلت الوثيقة حيز التنفيذ. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020، اتفق الطرفان على تسريع عملية استكمال ترسيم الحدود.