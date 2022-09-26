الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 26 أيلول 2022 ساعة 20:13

بوتين يمنح الجنسية الروسية لــ"عميل سابق" في الأمن القومي الأمريكي

بوتين يمنح الجنسية الروسية لــ"عميل سابق" في الأمن القومي الأمريكي
ووفقا للمرسوم الرئاسي: "استنادا للفقرة "أ" من المادة 89 من دستور روسيا الاتحادية، أقرر: قبول جنسية روسيا الاتحادية للأشخاص التالين: إدوارد جوزيف سنودن، المولود في 21 يونيو 1983 في الولايات المتحدة أمريكا".

وفي عام 2013، أعلن سنودن عن أساليب المراقبة الإلكترونية من قبل وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية، فضلا عن نقل البيانات الشخصية لمواطنيها لبعضهم البعض.

وكشف سنودن أن أجهزة المخابرات في هذه الدول متورطة في التنصت غير القانوني على محادثات قادة الدول الأجنبية.

وهربا من اضطهاد السلطات الأمريكية، أرسل طلبات لجوء إلى سلطات عدد من البلدان، بما في ذلك روسيا.

وفي عام 2014، حصل على أول تصريح إقامة في روسيا، وبعد ذلك الإقامة الدائمة على الأراضي الروسية.
مصدر : وكالات
رقم : 1016290
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: قوة ايران نابعة من دماء الشهداء كالشهيد قاسم سليماني
رئيسي: قوة ايران نابعة من دماء الشهداء كالشهيد قاسم سليماني
الاستفتاء على استقلال أربع مقاطعات أوكرانية.. الخطوة الأخيرة للروس الأوكرانيين للانضمام إلى روسيا
الاستفتاء على استقلال أربع مقاطعات أوكرانية.. الخطوة الأخيرة للروس الأوكرانيين للانضمام إلى روسيا
26 أيلول 2022
الأسرى الفلسطينيون.. يحاربون الاحتلال داخل سجونِهِم
الأسرى الفلسطينيون.. يحاربون الاحتلال داخل سجونِهِم
26 أيلول 2022
نفوذ الصين إلی مجلس التعاون في قلب نيويورك
نفوذ الصين إلی مجلس التعاون في قلب نيويورك
26 أيلول 2022
المستشار الألماني شولتس في السعوديّة.. ماذا عن شعارات حقوق الإنسان؟
المستشار الألماني شولتس في السعوديّة.. ماذا عن شعارات حقوق الإنسان؟
26 أيلول 2022
عقب العرض العسكريّ في صنعاء.. المفاوضات في مصلحة اليمنيين
عقب العرض العسكريّ في صنعاء.. المفاوضات في مصلحة اليمنيين
26 أيلول 2022
الشيخ دعموش: أميركا ترتكب أعظم جريمة بحق اللبنانيين
الشيخ دعموش: أميركا ترتكب أعظم جريمة بحق اللبنانيين
25 أيلول 2022
أنقرة تعمل من أجل تطبيع اقتصادي مع دمشق
أنقرة تعمل من أجل تطبيع اقتصادي مع دمشق
25 أيلول 2022
حماس تدعو للرباط في ساحات الأقصى
حماس تدعو للرباط في ساحات الأقصى
25 أيلول 2022
لبنان: أحد الناجين من مركب الموت يروى ما جرى
لبنان: أحد الناجين من مركب الموت يروى ما جرى
25 أيلول 2022
فلسطين: كتيبة نابلس تصدت لقوات الاحتلال التي اقتحمت حي المساكن فجرا
فلسطين: كتيبة نابلس تصدت لقوات الاحتلال التي اقتحمت حي المساكن فجرا
25 أيلول 2022
رئيس الجمهورية يقرع جرس بدء العام الدراسي الجديد في ايران
رئيس الجمهورية يقرع جرس بدء العام الدراسي الجديد في ايران
24 أيلول 2022
ما بعد احداث نابلس .. الدروس المستفادة
ما بعد احداث نابلس .. الدروس المستفادة
24 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
نفوذ الصين إلی مجلس التعاون في قلب نيويورك
المستشار الألماني شولتس في السعوديّة.. ماذا عن شعارات حقوق الإنسان؟
عقب العرض العسكريّ في صنعاء.. المفاوضات في مصلحة اليمنيين
نابلس على صفيح ساخن.. إلى أين تتجه الأحداث في الضفة الغربية؟