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الاثنين 26 أيلول 2022 ساعة 21:02

عبد اللهيان: إيران مستعدة للتعاون مع تحقيقات الوكالة الذرية

عبد اللهيان: إيران مستعدة للتعاون مع تحقيقات الوكالة الذرية
وقدم وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية ، حسين أميرعبد اللهيان ، في مقابلة مع موقع "المونيتور" ، ايضاحات عن مفاوضات رفع الحظر في فيينا وتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

وقال في المقابلة التي نشرت اليوم الاثنين إن إيران مستعدة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل القضايا المتعلقة باحقيقات هذه الوكالة في ثلاثة مواقع مزعومة في إيران.

وبحسب "المونيتور" ، قال أمير عبد اللهيان إن طهران مستعدة للتعاون مع هذه المنظمة الدولية مادامت الوكالة الذرية تسعى لحل القضايا المتعلقة بالمواقع الثلاثة المزعومة فنياً وليس سياسياً.

وأضاف أنه ”بمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن العودة للاتفاق النووي ستكون إيران مستعدة لمنح حق الوصول للوكالة الدولية لتلك المواقع“، منوها إلى أن ”المزاعم التي يبدو أنه لا أساس لها من الصحة ضد إيران التي وُضعت على جدول أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب إزالتها أولا، لكننا نعتقد ونقبل أنه للقيام بذلك يجب أن يكون هناك بعض العمل الفني الذي يتعين القيام به“.

وردا على سؤال حول سبب عدم معالجة إيران للقضايا العالقة في الاتفاق النووي عبر المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة، قالت المونيتور ان الوزير الإيراني افاد بأن ”الأمريكيين نقلوا رسالة في نيويورك الأسبوع الماضي بشأن استعدادهم للمفاوضات المباشرة، نحن لسنا خائفين من إجراء محادثات وجهًا لوجه مع الولايات المتحدة، لكن يجب أن نشعر أنها ستغير قواعد اللعبة وأنه سيكون هناك نوع من المكاسب بالنسبة لنا“.

وحول ما إذا كانت إيران ستدعم جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة برعاية الاتحاد الأوروبي، أوضح أنه ”ليست هناك حاجة لذلك، لكن إذا شعر الجانب الأمريكي أن هناك حاجة إلى إجراء جولة أخرى من المحادثات من قبل المنسقين، أعني رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والاتحاد الأوروبي، فلن نرفض ذلك“.

وفيما يتعلق بالضمانات الاقتصادية، لفت إلى أنه ”تم إحراز بعض التقدم في الأسابيع الأخيرة نتيجة الرسائل المتبادلة مع الأمريكيين، نريد حقا أن يحدث هذا“، في إشارة للعودة إلى الاتفاق النووي والفوائد الاقتصادية التي ستنجم عن رفع الحظر ، وبشأن تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة، أكد عبداللهيان أن ”طهران جاهزة تماما، أنا متفائل لكن الأمر متروك للأمريكيين“.
رقم : 1016292
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