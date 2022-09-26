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الاثنين 26 أيلول 2022 ساعة 21:41

نجفي: أميركا والكيان الصهيوني هما العقبة الرئيسية أمام تحقيق نزع السلاح النووي

نجفي: أميركا والكيان الصهيوني هما العقبة الرئيسية أمام تحقيق نزع السلاح النووي
وفي إطار البرنامج السنوي لاجتماع كبار المسؤولين في الجمعية العامة ، أقيمت مراسم إحياء اليوم العالمي للنزع الكامل للأسلحة النووية في مقر هذه المنظمة بنيويورك بحضور رؤساء الدولة ووزراء الخارجية وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة .

وتحدث في هذا الاجتماع "رضا نجفي" مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كممثل عن الجمهورية الإسلامية الايرانية.

واعرب هذا الدبلوماسي الايراني الرفيع ، عن شكره لعقد هذا الاجتماع ، واصفا نزع الأسلحة النووية بأنه أولوية والتزام عالمي وخلد ذكرى ضحايا استخدام أميركا للأسلحة النووية عام 1954.

وأكد رضا نجفي أن الأسلحة النووية تهديد حقيقي للبشرية وخطر استخدامها اليوم أكبر من أي وقت مضى. لكن الدول النووية دخلت السباق النووي بالاعتماد على الردع النووي وخفض عتبة استخدام هذه الأسلحة ، وحتى خلافا لالتزامها ، نقلت هذه الأسلحة إلى بعض حلفائها وان وجود نحو 13 الف رأس نووي يكشف عن حجم خطر الأسلحة النووية.

واعتبر نجفي خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى والاتفاق النووي بأنه أمثلة ملموسة على عدم امتثال هذا البلد لالتزاماتها الدولية ، وقال انه بعد تمديد معاهدة استارت الجديدة ، ينبغي السعي إلى نزع السلاح النووي الحقيقي.
رقم : 1016297
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