مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية في القدس والخليل

وذكرت المصادر أن المواجهات اندلعت في بلدة سلوان والعيساوية، وأدت إلى إصابات بين الفلسطينيين.



وأظهرت مشاهد مصورة لحظة اعتقال أحد الفلسطينيين، وتعرضه لضرب مبرح.