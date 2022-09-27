تواصل اشتباكات مسلحة بمدينة الزاوية الليبية..مقتل طفل و ثماني إصابات

وفي التفاصيل، نقلت مصادر عن سكان يقطنون مناطق قريبة من الاحداث، أن الاشتباكات متواصلة في مدينة الزاوية بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، فيما تلقى جهاز الإسعاف والطوارئ نداءات استغاثة من عائلات عالقة في مناطق قريبة من الاشتباكات.



ونُقل عن جهاز الإسعاف والطوارئ، إصابة منزل بالقرب من سوق الخصار بالمدينة، وتلقيه نداءات استغاثة، لا يستطيع تلبيتها لاستحالة "التحرك داخل المنطقة مع زيادة وتيرة الاشتباكات".



وطلب جهاز الإسعاف والطوارئ، من جميع العائلات العالقة في نواحي وسط الزاوية ، وطريق المستشفى، وكذلك العائلات العالقة في منطقة الحرشة الاتصال برقمين هاتفيين محددين.



كما نقلت الصحيفة الإلكترونية ذاتها عن سكان من المنطقة أن الطريق الساحلي بالزاوية جرى إقفاله بسبب الاشتباكات، فيما "جرى تداول مقاطع مصورة تظهر أصوات إطلاق النار المتبادل".



وكان جهاز الإسعاف والطوارئ طلب في وقت سابق من "القوى المتقاتلة بإعلان هدنة سريعة لإخراج العائلات العالقة بالمنطقة المحيطة بالاشتباكات، خصوصا أن بعض العائلات اتخذت من مصنع للرخام بالمنطقة ملجأ لها، مذكِّرا بأن الحصيلة المعلنة بوفاة طفل وثمانية إصابات قابلة للزيادة".



وتقول معلومات متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، إن "الاشتباكات تدور بين مجموعتين مسلحتين، إحداها يقودها آمر وحدة التحري الجسر التابعة لمديرية أمن الزاوية محمد السيفاو والثانية بقيادة آمر ما يسمى (كتيبة السلعة) عثمان اللهب".