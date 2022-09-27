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الثلاثاء 27 أيلول 2022 ساعة 08:52

الفتلاوي: الإطار لا يهمش احدا ويسعى لمشاركة الجميع بالعملية السياسية

الفتلاوي: الإطار لا يهمش احدا ويسعى لمشاركة الجميع بالعملية السياسية
وقال الفتلاوي ان ائتلاف إدارة الدولة سفينة يجب ان تبحر من اجل تدارك ما لا يحمد عقباه، مبينا ان الحوارات مع التيار الصدري ستاتي بعد تشكيل الحكومة، وهو ليس تنازلا لاحد وانما سفينة يجب ان تبحر من اجل تدارك ما لايحمد عقبا.

وأضاف: "الاطار التنسيقي يدعو الكتل الكردية للتوافق والمضي بالعملية السياسية وانه يجب على الكرد ان يأتوا بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية للمضي بتكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة".

وأوضح الفتلاوي ان "ائتلاف إدارة الدولة سيكون بإدارة الاطار والحزبين الكرديين والسيادة والمستقلين لإدارة الدولة "، مشددا على ان "الاطار لا يقصي ولا يهمش احد ويريد الجميع ان يشاركوا في العملية السياسية".

واكد ان "الحوارات ستاتي بعد تشكيل الحكومة وسنعطي للتيار جميع الاستحقاقات وكانه مشارك في لعملية السياسية"، منوها الى ان "التيار الصدري ليس مشاركا في حوارات تشكيل ائتلاف إدارة الدولة".
مصدر : وكالات
رقم : 1016360
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