اليابان ترد على احتجاز قنصلها في روسيا

وأضاف الأمين العام: "سيغادر القنصل الياباني في فلاديفوستوك موتوكي تاتسونوري، الذي تم توقيفه يوم أمس من جانب الأمن الروسي، الأراضي الروسية قبل حلول يوم 28 سبتمبر".



وقبل ذلك أعلن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، أنه تم استدعاء السفير الروسي في طوكيو ميخائيل غالوزين، إلى مبنى الخارجية اليابانية، وتم تقديم احتجاج له على اعتقال القنصل الياباني في مدينة فلاديفوستوك في 26 سبتمبر.



وزعم الوزير الياباني، بأن القنصل، "لم يرتكب أعمالا غير مشروعة".



يشار إلى أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أعلن أمس أنه تم توقيف القنصل الياباني في مدينة فلاديفوستوك، لحظة تسلمه معلومات "حساسة"، تتعلق بتعاون روسيا مع إحدى دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك حول تأثير سياسة العقوبات الغربية على الوضع الاقتصادي في إقليم بريمورسكي الروسي.