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الثلاثاء 27 أيلول 2022 ساعة 09:01
وزارة الصحة اللبنانية: 154 إصابة كورونا جديدة و حالة وفاة واحدة
تسجيل “154 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1215148 كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “.
مصدر :
وكالات
رقم :
1016365
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