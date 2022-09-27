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الثلاثاء 27 أيلول 2022 ساعة 09:19

وزراء زراعة سورية والعراق ولبنان والأردن يؤكدون ضرورة تعزيز التكامل

وزراء زراعة سورية والعراق ولبنان والأردن يؤكدون ضرورة تعزيز التكامل
واتفق الوزراء على وضع أطر متينة لتطوير التعاون الفني في القطاعات النباتية والحيوانية والإرشاد الزراعي، وتبادل الكفاءات وبناء قدرات العاملين، وأولوية رفع مستوى الأمن الغذائي، وتعزيز التكامل بين الدول في ظل المتغيرات الدولية وتوقعات ازدياد الطلب على الغذاء وارتفاع الأسعار، ودعم مبادرة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” في استضافة الأردن للمرصد الإقليمي للأمن الغذائي، ليكون له دور في رسم السياسات، وتقديم الحلول الناجعة والعاجلة لقضايا الأمن الغذائي.

وأجمع الوزراء على تسهيل التجارة، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، ورفع مستوى التنسيق لمواجهة التغير المناخي وشح الموارد المائية وانتشار الأوبئة، وتبادل المعلومات والخبرات، وتنفيذ مشاريع إقليمية تنموية مشتركة بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية.

كما رحب الوزراء بمقترح إنشاء شراكات لتسويق المنتجات الزراعية، ودعم جهود الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، والتوجه نحو الزراعات غير التقليدية، والتعاون لرسم روزنامة زراعية تعكس كميات الإنتاج ومواعيده، ووضع أسس توحيد إجراءات تسجيل الأسمدة والمبيدات والأدوية واللقاحات البيطرية والبذور المحسنة ومدخلات الإنتاج النباتي والحيواني مع مراعاة خصوصيات الدول.

وكانت أعمال الاجتماع الرباعي الذي ضم وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا ونظراءه الأردني المهندس خالد الحنيفات والعراقي المهندس محمد كريم الخفاجي واللبناني الدكتور عباس الحاج حسن، انطلقت أمس في العاصمة الأردنية، وذلك استكمالاً للاجتماعات التي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت في الـ 28 والـ 29 من تموز الماضي.
مصدر : وكالات
رقم : 1016366
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