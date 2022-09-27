وزير لبناني: الاملاك البحرية أولوية بعد المرافئ والمطار

واكد الوزير حمية ،أمس الاثنين، ان”الأملاك البحرية هي اولوية بعد المرافئ والمطار لزيادة ايرادات الدولة اللبنانية من دون المساس بجيوب الناس”.



كما اكد الوزير اللبناني حمية ان “وزارته ساهمت بتخفيض عجز الموازنة”.