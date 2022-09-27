الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 27 أيلول 2022 ساعة 10:18

متطرفون صهاينة يقتحمون الأقصى على شكل مجموعات متفرقة

متطرفون صهاينة يقتحمون الأقصى على شكل مجموعات متفرقة
وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس أن عشرات المستوطنين على شكل مجموعات متتالية اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية وجولات استفزازية، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت طائرة مسيرة في أجواء المسجد الأقصى، تزامنا مع اقتحامات المستوطنين.

 قوات الاحتلال تعتدي على النساء المرابطات داخل المسجد الأقصى

ويشار إلى أن الجماعات المتطرفة اقتحمت باحات المسجد الأقصى المبارك بالأمس ومارست طقوساً تلمودية بحجة الأعياد، وسط تصدي من المرابطين .

هذا وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء 27/9/2022، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، طالت منزل النائب فتحي قرعاوي ومنازل أبنائه في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم.

 قوات الاحتلال تعتقل شابًا من باحات المسجد الأقصى:

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، اقتحم المسجد الأقصى برفقة عدد كبير من الضباط الإسرائيليين لفترة قصيرة.

ومنعت قوات الاحتلال من هم دون سن الأربعين عاما من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر واحتجزت هويات بعضهم، وفقا لمصادر صحافية.

وكان مئات المستوطنين قد اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من جانب قوات الاحتلال، أمس، بادعاء حلول رأس السنة العبرية.

واعتدت قوات الاحتلال بوحشية على المتواجدين عند باب حطة وباب الأسباط في المسجد الأقص،. كما اعتدت على المصلين وبضمنهم المسنين الذين سُمح لهم بالدخول إلى ساحات الحرم، وذلك تزامنا مع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى. واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المصلين.
مصدر : وكالات
رقم : 1016372
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد صفي الدين: عدونا لا يتركنا إلا إذا كنا أقوياء
السيد صفي الدين: عدونا لا يتركنا إلا إذا كنا أقوياء
ايران تواصل تعزيز قدراتها العسكرية الى جانب المفاوضات
ايران تواصل تعزيز قدراتها العسكرية الى جانب المفاوضات
27 أيلول 2022
جيش الاحتلال الإسرائيلي.. الانتحار خيّار جنوده
جيش الاحتلال الإسرائيلي.. الانتحار خيّار جنوده
27 أيلول 2022
شتاء قاس في الطريق إلى أوروبا.. هل ستكون "سياسات النمل" الغربية فعالة؟
شتاء قاس في الطريق إلى أوروبا.. هل ستكون "سياسات النمل" الغربية فعالة؟
27 أيلول 2022
رئيسي: قوة ايران نابعة من دماء الشهداء كالشهيد قاسم سليماني
رئيسي: قوة ايران نابعة من دماء الشهداء كالشهيد قاسم سليماني
26 أيلول 2022
الاستفتاء على استقلال أربع مقاطعات أوكرانية.. الخطوة الأخيرة للروس الأوكرانيين للانضمام إلى روسيا
الاستفتاء على استقلال أربع مقاطعات أوكرانية.. الخطوة الأخيرة للروس الأوكرانيين للانضمام إلى روسيا
26 أيلول 2022
الأسرى الفلسطينيون.. يحاربون الاحتلال داخل سجونِهِم
الأسرى الفلسطينيون.. يحاربون الاحتلال داخل سجونِهِم
26 أيلول 2022
نفوذ الصين إلی مجلس التعاون في قلب نيويورك
نفوذ الصين إلی مجلس التعاون في قلب نيويورك
26 أيلول 2022
المستشار الألماني شولتس في السعوديّة.. ماذا عن شعارات حقوق الإنسان؟
المستشار الألماني شولتس في السعوديّة.. ماذا عن شعارات حقوق الإنسان؟
26 أيلول 2022
عقب العرض العسكريّ في صنعاء.. المفاوضات في مصلحة اليمنيين
عقب العرض العسكريّ في صنعاء.. المفاوضات في مصلحة اليمنيين
26 أيلول 2022
الشيخ دعموش: أميركا ترتكب أعظم جريمة بحق اللبنانيين
الشيخ دعموش: أميركا ترتكب أعظم جريمة بحق اللبنانيين
25 أيلول 2022
أنقرة تعمل من أجل تطبيع اقتصادي مع دمشق
أنقرة تعمل من أجل تطبيع اقتصادي مع دمشق
25 أيلول 2022
حماس تدعو للرباط في ساحات الأقصى
حماس تدعو للرباط في ساحات الأقصى
25 أيلول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جيش الاحتلال الإسرائيلي.. الانتحار خيّار جنوده
نفوذ الصين إلی مجلس التعاون في قلب نيويورك
المستشار الألماني شولتس في السعوديّة.. ماذا عن شعارات حقوق الإنسان؟
عقب العرض العسكريّ في صنعاء.. المفاوضات في مصلحة اليمنيين