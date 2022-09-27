متطرفون صهاينة يقتحمون الأقصى على شكل مجموعات متفرقة

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس أن عشرات المستوطنين على شكل مجموعات متتالية اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية وجولات استفزازية، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.



وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت طائرة مسيرة في أجواء المسجد الأقصى، تزامنا مع اقتحامات المستوطنين.



قوات الاحتلال تعتدي على النساء المرابطات داخل المسجد الأقصى



ويشار إلى أن الجماعات المتطرفة اقتحمت باحات المسجد الأقصى المبارك بالأمس ومارست طقوساً تلمودية بحجة الأعياد، وسط تصدي من المرابطين .



هذا وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء 27/9/2022، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، طالت منزل النائب فتحي قرعاوي ومنازل أبنائه في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم.



قوات الاحتلال تعتقل شابًا من باحات المسجد الأقصى:



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، اقتحم المسجد الأقصى برفقة عدد كبير من الضباط الإسرائيليين لفترة قصيرة.



ومنعت قوات الاحتلال من هم دون سن الأربعين عاما من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر واحتجزت هويات بعضهم، وفقا لمصادر صحافية.



وكان مئات المستوطنين قد اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من جانب قوات الاحتلال، أمس، بادعاء حلول رأس السنة العبرية.



واعتدت قوات الاحتلال بوحشية على المتواجدين عند باب حطة وباب الأسباط في المسجد الأقص،. كما اعتدت على المصلين وبضمنهم المسنين الذين سُمح لهم بالدخول إلى ساحات الحرم، وذلك تزامنا مع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى. واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المصلين.