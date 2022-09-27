الصين تدعو الحكومة الإيطالية لتبني سياسة براغماتية

وذكرت سانا أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار بشكل مباشر على رئيس بلدية المسيفرة بالريف الشرقي عبد القادر محمود الأحمد 63 عاماً، أثناء توجهه إلى عمله في بلدته، ما أدى إلى استشهاده على الفور.



وأقدم مسلحون أمس الأول على إطلاق النار على الشيخ وفي معرض تعليقها على نتائج الانتخابات، أعربت وزارة الخارجية الصينية عن الأمل بأن تواصل الحكومة الإيطالية الجديدة اتباع سياسة إيجابية وعملية تجاه بكين، والتعاون مع الصين لتعميق التعاون الثنائي والتبادلات في مختلف المجالات لصالح البلدين والشعبين.



وكانت زعيمة حزب “إخوة إيطاليا” جورجا ميلوني، قد تعهدت في تصريحات الأسبوع الماضي بأنها لن تجدد اتفاقية مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة جوزيبي كونتي الأولى (تحالف حركة خمس نجوم- حزب الرابطة) عام 2019 مع الصين، بشأن الانضمام لمبادرة مشروع “الحزام والطريق” الضخم للبنى التحتية البحرية والبرية للربط بين القارات.معتز أبو حمدان إمام مسجد في مدينة طفس وزوجته وابنه بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهاده على الفور وإصابة زوجته وابنه إصابات خطيرة.