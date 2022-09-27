ناقلات نفط إيرانية تفرغ حمولتها في ميناء فنزويلا الرئيسي

ووفقا للوثيقة، فإن إحدى الناقلتين اللتين وصلتا هذا الشهر إلى المياه الفنزويلية هي ناقلة النفط الخام العملاقة (VLCC) الضخمة التي ترفع العلم الإيراني، والتي تشغلها شركة الناقلات الوطنية الإيرانية. أما بالنسبة للشحنة الثانية، استخدمت الوثيقة اسم سفينة ملغاة.



وبحسب الوثيقة، قامت شركة نفط إيران “إنترتريد” بتوريد الشحنتين، ووقعت الشركة الإيرانية، إلى جانب شركات حكومية أخرى، هذا العام عقدا بقيمة 110 ملايين يورو مع PDVSA لتجديد مصفاة فنزويلية وتزويد الشركة بالنفط.



وبين تموز/يوليو وآب/أغسطس، استوردت فنزويلا نحو 4.8 مليون برميل من الخام والمكثفات الإيرانية، وفقا لوثائق الشحن الخاصة بشركة PDVSA.