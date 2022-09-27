ايران تواصل تعزيز قدراتها العسكرية الى جانب المفاوضات

وقال حسيني في تصريحات أدلى بها في جامعة مدينة دامغان اليوم الثلاثاء "اننا سعداء باننا والى جانب المفاوضات نعمل على تعزيز كافة القطاعات المرتبطة بتعزيز قدراتنا العسكرية والقتالية، كما نفتخر بقيام رئيس جمهوريتنا برفع صورة الشهيد الحاج قاسم سليماني كرمز مكافحة الارهاب من على منبر المتحدة رغم التعتيم الاعلامي لامبراطوريات الاعلام العالمية.



واشار حسيني الى قيام الثورة الاسلامية في ايران بدعم الشعب الفلسطيني مؤكدا ان دعم المجاهدين والمناضلين كان منذ البداية مدرجا على جدول اعمال الجمهورية الاسلامية.



كما قال حسيني ان اميركا اللاتينية التي كانت تعتبر فناء خلفيا لاميركا ، تشهد ايضا نضالا ضد الاميركيين وان الحركة الجهادية التي تعتبر حركة شاملة تتوسع يوما بعد يوم وكما وعد الله سبحانه وتعالى نشهد افول نظام الهيمنة والجور.