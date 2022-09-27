إيران تعزي باكستان بضحايا تحطم مروحية عسكرية

وأسفر تحطم مروحية تابعة للسلاح الجوي الباكستاني أمس الاثنين في ولاية بلوشستان عن مقتل جميع ركابها الستة. حيث لقى الطيار ومساعده و 4 جنود باكستانيين آخرين مصرعهم في هذا الحادث الجوي.



ويعد هذا ثانى حادث تحطم مروحية عسكرية فى باكستان خلال الشهرين الماضيين . في الاول من أغسطس للعام الحالي اختفت مروحية عسكرية تقل مسؤولين كبار بينهم قائد فيلق بلوشستان خلال زيارة جوية لمناطق الفيضانات في هذه الولاية ثم أعلن سقوطها وقتل في الحادث بعض الضباط رفيعي المستوى ، بمن فيهم قائد فيلق بلوشستان الباكستاني الجنرال سرفراز علي.