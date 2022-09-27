الخرطوم.. إضراب عمالي لزيادة الأجور يسبب بقطع الكهرباء عن مقار دبلوماسية

وقالت المصادر، "بعض المواقع الحكومية والاستراتيجية قطعت عنها الكهرباء، أبرزها مباني القصر الجمهوري، ووزارة الخارجية بالخرطوم بسبب إضراب العاملين في قطاع الكهرباء".



وأشارت المصادر إلى أن المواقع الحكومية المنقطعة عنها الكهرباء، استعانت بمولدات الكهرباء لتجاوز الموقف.



وقررت "لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بقطاع الكهرباء"، في بيان أمس الأحد، استئناف خفض أحمال توزيع الكهرباء بالخرطوم، بنسبة 40 بالمئة، ودخول العاملين في قطاع الكهرباء في إضراب كامل بالعاصمة والمناطق المجاورة يومي الإثنين، والثلاثاء، بهدف الضغط على المسؤولين لزيادة أجورهم.



وأشار البيان إلى أن "الإضراب عن العمل سوف يستمر حتى تنفيذ الاتفاق الذي تم بين وزارة الطاقة مع العاملين في قطاع الكهرباء، بوقت سابق من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.



وقد أنهى العاملون في قطاع الكهرباء بالسودان، في 13 أيلول/سبتمبر الجاري، إضرابا شاملا عن العمل استمر 8 أيام؛ بعد التوصل لاتفاق مع وزارة الطاقة.



والخميس الماضي، وافق مجلس الوزراء على اتفاق رفع رواتب العاملين بالكهرباء، إلا أنه اشترط تنفيذه على ثلاث مراحل.