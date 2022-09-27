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الثلاثاء 27 أيلول 2022 ساعة 14:54

مدفيديف: من حق روسيا استخدام السلاح النووي

مدفيديف: من حق روسيا استخدام السلاح النووي
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف جدد التذكير بأن لبلاده الحق في استخدام الأسلحة النووية، إذا لزم الأمر وفقا لسياسات الدولة في إطار الردع النووي، وندد بالتصريحات الغربية المناوئة لبلاده خاصة تلك الصادرة عن الولايات المتحدة وبريطانيا.

السلطات الموالية لموسكو في شرقي أوكرانيا توصل الحركة لإنجاح استفتاء الانفصال عن كييف، وقد أعلنت الهيئات الانتخابية في جميع الكيانات الأربعة أن استفتاءاتها صالحة إذ تجاوزت نسبة المشاركة في كل منها الخمسين بالمئة، حيث بلغت نسبة المشاركة في جمهورية دونيتسك حوالي سبعة وثمانين بالمئة وفي لوغانسك اربعة وثمانين بالمئة وفي خيرسون ثلاثة وستين بالمئة اما في زابوروجيا حوالي سبعة وستين بالمئة، وتتهم السلطات المحلية في مناطق الاستفتاء السلطات الاوكرانية في كييف بمحاولة عرقلة الاستفتاء من خلال قصف تلك المناطق بشكل مكثف.

وعلى الجانب الروسي أقرَّ الكرملين بوقوع أخطاء في جهود استدعاء مئات آلاف جنود الاحتياط للمشاركة في القتالِ في أوكرانيا، مشدّداً على أنّ السلطات لم تتخذ قراراً بشأن إغلاق الحدود أمام الرجال في سنِّ القتال. وقد أكد الناطقُ باسمِ الكرملين دميتري بيسكوف تسجيل حالات تم فيها انتهاك مرسومِ الاستدعاء معرباً عن أمله في أنْ تُصحح تلك الأخطاء.

ميدانيا اعترف الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأن الوضعَ العسكري في منطقة دونيتسك شرقي البلاد صعب، وقال إنّ دونيتسك هي الهدف الأول لبلاده، وإنّ الوضع في هذه المنطقة خطير للغاية وإنّه يبذل قصارى جهده لاحتواء نشاط من وصفه بالعدو الروسي.

وفيما يخص الدعم الغربي لأوكرانيا فقد اتفقَ أعضاءُ الكونغرس الأميركي على إدراجِ نحو اثني عشر مليار دولار مساعدات عسكرية واقتصادية طارئة لكييف، استجابةً لطلب من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
مصدر : وكالات
رقم : 1016418
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