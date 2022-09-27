المسجد الاقصى وحالة من الغليان والتوتر تسود المنطقة

وافادت مصادر من الاراضي المحتلة بأن فجر اليوم قد اقتحمت قوات وعناصر من جيش الاحتلال مدججة بالسلاح؛ المسجد الأقصى المبارك؛ تمهيدا لاقتحام المتطرفين اليهود، كما منعت قوات الاحتلال المتمركزة على أبواب المسجد الأقصى تمنع من هم دون سن الـ40 عاما من الدخول للصلاة في الأقصى أو التواجد بداخله.



واطلق جيش الاحتلال طائرة مسيرة للتصوير في سماء المسجد الأقصى بعد صلاة الفجر، في إجراء على ما يبدو أنه مسح أمني لساحات المسجد الأقصى؛ تمهيدا لاقتحام المتطرفين للأقصى من باب المغاربة.



وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة على مداخل مدينة القدس المحتلة، المصلين من غير سكان القدس من دخول المدينة، ويسمح فقط بالدخول للمقدسيين من سكان البلدة القديمة، في حين بدأت مجموعات المتطرفين في اقتحام المسجد الأقصى في حدود السابعة والربع، بالتزامن مع انتشار كثيف لقوات الاحتلال داخل الأقصى.



وكثفت المنظمات والجماعات اليهودية المتطرفة دعواتها لتنفيذ أكبر اقتحام للمسجد الأقصى المبارك اليوم، بالتزامن مع موسم الأعياد اليهودية، وذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".



ويوم أمس اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، باحات المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين. ولوحظ أن بعض المستوطنين الذين يشاركون في الاقتحامات، وهم يرتدون لباس الكهنة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.



واحتشد العشرات من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، فيما تحصن بعض الشبان داخل المصلى القبلي، وأمام تصدي الشبان الفلسطينيين للاقتحام؛ حاصرت قوات الاحتلال المسجد الأقصى وكثفت من انتشارها العسكري داخل باحاته وبمحيطه وفي أحياء القدس المحتلة، وحوّلت البلدة القديمة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، لتأمين اقتحام الاحتلال ومجموعات المستوطنين لساحاته، وإحياء ما يسمى “رأس السنة العبرية”، تلبية لدعوات ما يسمى اتحاد “منظمات الهيكل”، المزعوم، المتطرفة.



وفي تصعيد خطير؛ سمحت قوات الاحتلال لعدد من المستوطنين “بالنفخ في البوق” عند بوابات المسجد الأقصى، وذلك في إطار تزايد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد، ومحاولة فرض أمر واقع جديد.



وفي السياق أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن مئات المستوطنين اقتحموا ساحات الاقصى، من جهة “باب المغاربة”، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، يرتدي بعضهم “لباس الكهنة”، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في ساحات المسجد، كما قاموا بالنفخ في البوق عند باب القطانين.



واضطر الفلسطينيون لأداء صلواتهم عند أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة بعدما لاحقتهم قوات الاحتلال ومنعتهم من دخول المسجد، واعتدت عليهم بالضرب والدفاع، لاسيما عند بابي “الأسباط” و”حطة”، مما أصيب عدد منهم، بما فيهم كبار السن، بجروح مختلفة، وسط انتشار الفلسطينيين في الساحات للدفاع عن الأقصى وحمايته ضد عدوان الاحتلال واقتحامات المستوطنين.



